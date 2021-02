POZZUOLI – Al via a Pozzuoli i lavori di riqualificazione della villetta del “Villaggio del Fanciullo”, da tempo fatiscente e in stato di abbandono. Anche questa mattina gli operai sono stati impegnati negli interventi all’interno dell’oasi verde di via Campi Flegrei. «Si tratta di lavori voluti fortemente dall’Assessorato all’Ambiente con Lia Visone e da questa Amministrazione. Un altro tassello alla riqualificazione della nostra bellissima Città» è stato il commento del consigliere comunale dei Verdi Paolo Tozzi.