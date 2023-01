Forte scossa a Pozzuoli, sentita in quasi tutta la città. I residenti «E’ stata pesantissima»

POZZUOLI – Una forte scossa è stata avvertita poco dopo le 14 in gran parte della città di Pozzuoli. Secondo i residenti si tratta di una delle «più pesanti degli ultimi tempi». Il fenomeno, di magnitudo pari a 2.0 con epicentro in zona Solfatara a una profondità di 2.9 chilometri, è stato rilevato dall’Osservatorio Vesuviano. La scossa -secondo quanto in questi minuti stanno scrivendo gli abitanti sui social- sarebbe stata avvertita nella zona alta di Pozzuoli, a via Napoli, nel centro storico, ad Arco Felice, via Campana e al Rione Toiano. Al momento non si segnalano danni.