Forte scossa a Pozzuoli: paura e gente in strada

POZZUOLI – Una forte scossa è stata avvertita alle 15:29 a Pozzuoli e in tutta l’area flegrea. Il fenomeno è stato accompagnato da un boato che ha spaventato la popolazione. In diverse zone i residenti sono scesi in strada. Secondo quanto rilevato dai sensori dell’Osservatorio Vesuviano la scossa è stata di magnitudo pari a 3.9. L’epicentro è stato individuato a una profondità di 2.5 km. nel golfo di Pozzuoli.

IL SISMA – Al momento non si registrano danni. La forza della scossa ha generato paura. Il sisma è stato avvertito in tutta la città di Pozzuoli, nei vicini comuni di Quarto, Bacoli e Monte di Procida e in diverse zone di Napoli. Segnalazioni sono arrivate anche dall’isola di Procida. In strada a Pozzuoli ci sono agenti della polizia municipale e i volontari della protezione civile.