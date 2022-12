LICOLA – I carabinieri della sezione radiomobile di Giugliano in Campania sono intervenuti in Via Vicinale Masseria Vecchia, all’interno del parco acquatico ora in disuso “Pareo Park”. Per cause in corso di accertamento si è sviluppato un incendio che ha avvolto un locale adibito ad ufficio. Danneggiati alcuni faldoni e suppellettili. Le fiamme sono state spente dai vigili del fuoco. Indagini in corso per chiarire dinamica.