Festa scudetto: a Pozzuoli vietati alcolici e fuochi d’artificio

POZZUOLI – Fuochi d’artificio e alcolici vietati domani a Pozzuoli, dalle ore 18:00 alle 06:00 di sabato. E’ quanto ha stabilito il sindaco Gigi Manzoni che ha emesso un’ordinanza al fine di assicurare la pubblica e privata incolumità ed il tranquillo svolgersi degli eventuali festeggiamenti per lo scudetto del Napoli. In particolare viene vietato a tutti i titolari e gestori di esercizi pubblici di qualsiasi genere, il divieto assoluto di somministrare, di vendere o cedere a terzi, a qualsiasi titolo, in loco o per asporto, anche a mezzo dell’utilizzo di distributori automatici, bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, e non alcoliche, in contenitori di vetro, di qualsiasi forma o dimensione (bicchieri, calici, boccali. ecc..), con l’eccezione dei “dehors” o plateatici esterni autorizzati, annessi a pubblici esercizi, alle sale da pranzo e agli spazi destinati agli avventori. Inoltre rimangono invariati i divieti assoluti relativi ai fuochi di artificio e simili che non possono essere fatti esplodere in nessun caso.