Federalberghi Campi Flegrei «Rammarico per lo spostamento del giuramento dei cadetti dell’Aeronautica»

POZZUOLI – Federalberghi Campi Flegrei esprime rammarico per la decisione di trasferire la cerimonia di giuramento dei cadetti dell’Accademia Aeronautica di Pozzuoli alla Scuola Specialisti dell’Aeronautica Militare di Caserta, in programma il prossimo 16 aprile. Una scelta che suscita incredulità tra gli operatori turistici del territorio, alla luce dell’attuale situazione nei Campi Flegrei, dove – come confermato anche dall’ultimo bollettino dell’Osservatorio Vesuviano dell’INGV – l’attività bradisismica si mantiene entro i livelli di attenzione già noti, senza evidenze di rischi imminenti. In particolare, nel periodo dal 31 marzo al 6 aprile, sono stati registrati 28 eventi sismici con magnitudo massima di 2.0, valori che non giustificano misure eccezionali né modifiche di programma.

L’APPELLO – Tutte le istituzioni, così come le attività economiche e ricettive dei Campi Flegrei, operano regolarmente e con piena consapevolezza del quadro monitorato costantemente dagli enti preposti. Federalberghi Campi Flegrei invita pertanto le autorità competenti a riconsiderare questa decisione e a valutare con maggiore attenzione l’impatto che simili scelte possono avere sulla percezione e sulla realtà economica del territorio. È fondamentale basare tali decisioni su dati scientifici aggiornati e comunicare in modo chiaro e trasparente con la cittadinanza e gli operatori economici locali.