Bradisismo, chiusa la sede dell’Agenzia delle Entrate di Pozzuoli

POZZUOLI – Lo sciame sismico del 13 marzo scorso, caratterizzato da diverse scosse tra cui la più forte di sempre di magnitudo 4.6 ±0.3, ha danneggiato l’edificio che ospita l’Agenzia delle Entrate in via Carlo Rosini a Pozzuoli. Danni che sono stati rilevati durante un sopralluogo da parte di tecnici certificatori AeDES che hanno redatto le apposite schede di “I livello di rilevamento danni pronto intervento e agibilità per edifici ordinari nell’emergenza post-sismica”, dalle quali sono emerse una serie di criticità, tra cui lesioni e danni”, che hanno portato il sindaco di Pozzuoli ad emettere un’ordinanza con la quale è stata disposta l’interdizione degli uffici fino alla loro messa in sicurezza. In particolare, l’ordinanza sindacale è indirizzata alla “Fondazione Campania Welfare Asp”, proprietaria del fabbricato di via Rosini, a cui è stato ordinato di “provvedere ad horas ad assicurare il rispetto delle prescrizioni riferite al fabbricato; alla rimozione dei pericoli riferibili allo stato di criticità rilevata, nonché alla verifica e al ripristino delle condizioni di sicurezza dell’intero edificio”. Solo successivamente, dopo aver ottemperato alle prescrizioni, l’edificio potrà essere riaperto al pubblico.