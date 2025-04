L’Empoli si prepara a Pozzuoli in vista della partita contro il Napoli

POZZUOLI – Ha scelto il campo “Scarfoglio” di via Piscarelli la squadra dell’Empoli per l’ultimo allenamento prima della partita di questa sera contro il Napoli, in programma alle 20:45 allo stadio “Diego Armando Maradona”. I calciatori allenati da mister D’Aversa nella mattinata di lunedì hanno provato gli ultimi schemi sul rettangolo da gioco che sorge nel quartiere di Agnano-Pisciarelli. Una presenza che ha attirato curiosi e i dipendenti delle vicine attività che sorgono in via Scarfoglio.