Farmaci non prescrivibili scatenano la rabbia di madre e figlio, 3 feriti all’ASL

PALMA CAMPANIA – I carabinieri della stazione di Palma Campania hanno denunciato per interruzione pubblico servizio e lesioni a personale sanitario madre e figlio di 55 e 35 anni. I due si sono presentati presso l’Asl Napoli 3 di Palma Campania e chiesto al medico di turno una ricetta per farmaci non prescrivibili. Al rifiuto del personale sanitario, 55enne e 35enne hanno insultato e aggredito due medici e la guardia giurata intervenuta per separarli. Identificati, i due sono stati denunciati. Le vittime sono state visitate presso il pronto soccorso di Nola e dimesse con prognosi di 3 (i medici) e 5 giorni (guardia giurata).