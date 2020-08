POZZUOLI – Hanno mandato in frantumi il triangolo del lunotto di una Peugeot parcheggiata lungo via Miliscola, aperto la portiera e svaligiato l’auto. Nel mirino dei ladri è finita questa sera una famiglia di turisti francesi, che dopo una giornata al mare stava trascorrendo la serata ad Arco Felice. La coppia, con due figli piccoli, era ritornata a prendere la vettura per rientrare in albergo quando ha fatto l’amara scoperta.

IL FURTO – L’assalto all’auto, parcheggiata nei pressi del civico 138 di via Miliscola in direzione Lucrino, è avvenuto verso le 22.30: qui due uomini, con i volti coperti, hanno rotto il vetro e saccheggiato la vettura portando via alcuni scatoloni e tutto ciò che hanno trovato all’interno dell’abitacolo. Alla scena hanno assistito alcuni passanti che hanno immediatamente allertato le forze dell’ordine.

IL RACCONTO – Sul posto sono giunti i carabinieri della sezione radiomobile di Pozzuoli «E’ stata una brutta e amara sorpresa per questa famigliola che stava trascorrendo qualche ora di svago tra mare e locali. -racconta Anna Barbato, che ha assistito la famiglia facendo da traduttrice all’arrivo dei militari – Abbiamo spiegato loro che sono episodi di micro-criminalità che nulla hanno a che fare con la stragrande maggioranza dei puteolani e loro hanno tenuto a precisare che episodi del genere accadono anche nel loro paese. Hanno sporto denuncia e domani saranno ricevuti alla concessionaria Peugeot per riparare il danno».