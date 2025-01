Evasione fiscale: sequestrati 640mila euro a noto hotel

ISCHIA – I finanzieri del Comando Provinciale di Napoli hanno eseguito un sequestro preventivo per oltre 640mila euro, disposto dal Gip del Tribunale di Napoli, nei confronti di una società alberghiera e del suo rappresentante legale. L’operazione ha preso avvio da una verifica fiscale condotta dalla Guardia di Finanza di Ischia, che ha fatto emergere un sistema articolato di evasione. L’albergo, situato nel cuore di Ischia e noto per la qualità dei suoi servizi e l’elevato afflusso di clienti, avrebbe sistematicamente nascosto ricavi al Fisco. Secondo gli inquirenti, la società adottava una contabilità ufficiale incompleta e ricorreva frequentemente all’uso di denaro contante per acquisti non registrati attraverso fatture. Gli effettivi incassi non contabilizzati venivano conservati in un file di backup all’interno di un computer della struttura. A seguito delle indagini, sono state sequestrate disponibilità finanziarie, quote societarie e unità immobiliari nella provincia di Napoli, riconducibili all’indagato. L’inchiesta prosegue per accertare ulteriori dettagli sull’entità e sulle modalità dell’evasione.