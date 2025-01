POZZUOLI/ Taxi abusivi a Licola, raffica di sequestri. Autisti fuorilegge fermati da Polizia e Finanza

POZZUOLI – Una vasta operazione di controllo del territorio è stata condotta ieri mattina a Licola Borgo da Polizia e Guardia di Finanza. Nel mirino è finito il fenomeno dei taxi abusivi, business gestito da bande di nigeriani e ghanesi. Per quasi tutta la giornata i finanzieri della Compagnia di Pozzuoli insieme ai poliziotti del commissariato – diretti dal vicequestore Raffaele Esposito – hanno fermato e identificato numerosi immigrati, molti dei quali sono stati condotti negli uffici per le verifiche. Sequestrati anche diversi veicoli utilizzati per il trasporto di persone, lungo l’ormai nota tratta Licola-Pescopagano. Auto e furgoni sono stati trovati sprovvisti di assicurazione e revisione, mentre in diversi casi gli stessi conducenti dei taxi sono risultati senza patente. Almeno due persone sono state denunciate.