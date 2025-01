Facevano il pieno alla cisterna con carte carburante clonate: arrestati dai carabinieri

GIUGLIANO – Un furgone con una cisterna sta facendo il pieno di carburante in via San Francesco a Patria. E’ quasi mezzanotte ma ai carabinieri della sezione radiomobile di Giugliano quell’immagine suona stonata. Decidono di vederci chiaro. Fermano i due uomini attorno al veicolo nello stesso istante in cui uno dei due lancia nel cestino dell’immondizia un pacchetto di sigarette. All’interno ci troveranno 11 carte carburanti che avrebbero garantito loro un platfond di spesa di oltre 11mila euro. Dalla perquisizione che ne è seguita e dagli scontrini emessi, i militari scoprono che erano stati già caricati nella cisterna 1800 euro di carburante. Tutte le tessere recuperate risulteranno clonate. In manette e poi ai domiciliari finiranno Daniele Pentangelo (cl 95) e Gennaro Romano (cl 97), entrambi già noti alle forze dell’ordine. Risponderanno di indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento.