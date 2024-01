Esce da casa per andare a scuola e sparisce da Pozzuoli. Si cerca la piccola Giulia, l’appello del padre «Aiutatemi a ritrovarla»

POZZUOLI – Si vivono ore di apprensione a Pozzuoli per la scomparsa di Giulia Bottalico, 13 anni, di cui non si hanno notizie da questa mattina. La ragazzina era uscita da casa a piedi per dirigersi presso l’istituto scolastico “Giacinto Diano” quando ha fatto perdere le proprie tracce. Non ha con sé il cellulare, che ha lasciato nella sua abitazione dove vive insieme alla madre nella zona alta di Pozzuoli. Al momento della scomparsa indossava un bomber nero lucido corto marca “North Face” e dei jeans. Capelli castani lunghi, occhi azzurri e alta 1,67 mt, Giulia non si è mai recata a scuola. Di lei non hanno notizie nemmeno gli amici e i compagni di classe. La scomparsa è stata denunciata al commissariato di Polizia di Pozzuoli che ha esteso le ricerche a Pozzuoli, nell’area flegrea e in tutta Napoli. «Aiutatemi a trovare mia figlia, è sparita e nemmeno le sue amiche sanno niente. Chiunque abbia notizie mi avvisi subito e cerchi al momento di avvisare le forze dell’ordine» è l’appello del padre.

Per contatti: 3932395486