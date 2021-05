RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO – «Gentile Direttore, qui ci troviamo al lotto 13 di Monterusciello, via Eduardo Scarpetta, dove fanno il parcheggio del mercato il mercoledì. Ti invio queste foto: da quando si vede siamo abbandonati a noi stessi con la polvere che ci mangiamo tutti i giorni e l’erba alta più di un metro. Non siamo cittadini di serie b perché noi il nostro dovere di pagare lo facciamo. Vi prego di aiutarci!» (Vitale C.)

