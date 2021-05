POZZUOLI – Rifiuti ancora in strada alle 14, cinque ore dopo il termine di deposito che nel centro storico di Pozzuoli e sul lungomare è previsto tra le 6 e le 9 del mattino. E’ quanto denuncia il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle Antonio Caso: «Rifiuti depositati stamane alle 8:10, nel rispetto dell’ultima ordinanza che ha definito i nuovi orari di deposito per il Centro Storico ed il Lungomare (6:00-9:00). Alle ore 14:00 i rifiuti sono ancora qui. Verranno ritirati o dovranno restare in strada fino alla settimana prossima?» si chiede Caso che poi critica l’operato della De Vizia Transfer, l’azienda che gestisce il servizio di raccolta per conto del comune di Pozzuoli «Questo nuovo appalto con la De Vizia continua a creare disagi. Il servizio ci costa 10 milioni di euro l’anno. E’ intollerabile tutto ciò!»