QUARTO – Emergenza coronavirus a Quarto, disposta la chiusura dell’intero primo circolo didattico ai fini di spegnere un probabile focolaio. Registrati alcuni casi all’interno del personale amministrativo della scuola. Il provvedimento, firmato nella giornata di ieri dal primo cittadino Antonio Sabino, prevede la chiusura della sede centrale e dei plessi fino a sabato 17 ottobre. Attualmente in città si contano 57 positivi, di cui 56 in isolamento domiciliare. Una persona, invece, è ricoverata in ospedale.