BACOLI – Altri due cittadini di Bacoli, positivi al coronavirus, non ce l’hanno fatta. A darne l’annuncio è il sindaco Josi Gerardo Della Ragione che esprime la sua vicinanza alle famiglie: «Abbracciamo i loro cari che stanno vivendo questo profondo dolore. Una sofferenza acuita dalla lontananza, dall’impossibilità di poter stare accanto al proprio nonno o alla propria mamma, che lotta tra la vita e la morte. A lasciarci sono casalinghe. A morire sono grandi lavoratori che hanno fatto la storia di Bacoli». Il numero dei cittadini attualmente contagiati in città è sceso a 133. Tante le persone guarite. In calo il numero dei nuovi casi positivi.