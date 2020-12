POZZUOLI – Sono numerose le attività commerciali di Pozzuoli che hanno risposto alla manifestazione d’interesse dell’amministrazione e dove sarà possibile andare a spendere i buoni spesa del Comune in consegna in questi giorni. Di seguito riportiamo l’elenco diviso per zona.

POZZUOLI CENTRO

• Conad City – Via A. Artiaco, 144/B – Tel. 0815267801/0815267071

• Conad – Via Vecchia San Gennaro, 38

• Conad – Corso Umberto I, 153

• Decò – Via De Fraia, 32/40

• Decò – Via Luciano, 76/A

• Surgelati – Via De Fraia, 12/18 – Tel. 0815262922

• Supermercato “Famila”, Centro Commerciale “Le Campane” – Via Provinciale Pianura, 6 Loc. San Martino – Tel. 0815260127

• Gluten Free Shop – Via D. Goglia, 22 – Tel. 0815268194 – 3206309774 – (prodotti per celiaci)

• Daber – Via Anfiteatro, 1 – tel. 0815267443

• Market Punto Verde – Corso Umberto I°, 149 – Parco Bognar, 23-25 – Tel. 3935438123

ARCO FELICE – RIONE TOIANO – LUCRINO

• Decò – Via Virgilio, 2/3

• Dok – Via Montenuovo Licola Patria, 90 – Tel. 0813330225 – 335496102

• MD – Via Miliscola, 506 (presso Play Off) – Tel. 3929200524

• Supermercato Senese, SEBA – Via Marco Aurelio, 14

MONTERUSCIELLO – LICOLA

• Macelleria De Luca – Via A. Gatto, 45 – Tel. 3337073781

• MD – Via Rosai, 9 (600 alloggi) – Tel. 0815244074

• Macelleria Salumeria Di Costanzo “Non solo carni” – Via U. Saba, 19 – Tel. 3294598415

• Market Nap.Les – Via A. De Curtis, 78/80/82 – Tel. 3402706283 (Market)

• Macelleria Ferrigno Giuseppe – Via Verga, 43-45

• Market Eurofrutta-Surgelati – Via Parini, 6 – Tel. 0818043381

• Supermarket Sa.Vi.Ma – Via C. Carrà, 28-32 – Tel. 3355726345

• Boutique del Risparmio, abbigliamento e calzature – Via Umberto Saba, 53-55

• Farmacia Ronsisvalle – Via Cicerone, 35