POZZUOLI – Su 325 tamponi processati 23 abitanti della città di Pozzuoli sono risultati positivi al Covid-19, mentre 6 persone sono definitivamente guarite nelle ultime 24 ore. Sono i dati forniti in serata dall’Asl Napoli 2 Nord che portano a 1.491 il numero degli attuali contagiati di cui 18 si trovano in ospedale mentre tutti gli altri sono in isolamento domiciliare in virtù della loro condizione di asintomatici o paucisintomatici ovvero con pochi sintomi.

IL MONITO DEL SINDACO – Nel consueto bollettino serale il sindaco di Pozzuoli Vincenzo Figliolia ha lanciato un monito ai propri concittadini: «Si inseguono in queste ore notizie in merito a nuove misure restrittive a livello nazionale. Qualunque siano, vi preannuncio, che io stesso sarò inflessibile adottando un piano rigoroso anche a livello locale, prevedendo chiusure per i festivi e i prefestivi. -ha scritto il primo cittadino su Facebook- È bastato passare in zona arancione per ricominciare con gli assembramenti. Si può circolare sul territorio comunale, è vero. Ma non per questo si può stare tutti ammassati. Io capisco la voglia di libertà, di ricominciare a vivere la quotidianità. Ma ora è ancora pericoloso per ciascuno di noi. Aspettiamo tutti le novità in arrivo»