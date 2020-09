POZZUOLI – Da qualche ora diversi elicotteri stanno sorvolando a bassa quota la città di Pozzuoli, creando una certa preoccupazione tra i residenti. In particolare a Licola e Monterusciello, tra le 22 e le 23, almeno due elicotteri hanno lambito i tetti di diverse abitazioni. Entrambi avevano i fari spenti e ciò non ha reso possibile identificare a quale corpo appartenessero. Subito è partito il tam tam su Facebook e in particolare sulle pagine della zona dove in tanti si sono detti preoccupati.