BACOLI – Altri due cittadini di Bacoli sono risultati positivi al coronavirus. Sale così a sette il numero di bacolesi attualmente contagiati. A darne l’annuncio questa mattina è il sindaco Josi Gerardo Della Ragione che torna a rivolgere un appello ai suoi concittadini perché possano rispettare le regole per affrontare questa nuova e preoccupante fase. «Oggi firmerò una nuova ordinanza per intensificare i controlli sull’utilizzo della mascherina all’aperto, sanzionando chi continua a fregarsene. E continueranno ad essere vietate le assemblee e le iniziative pubbliche in luoghi chiusi. Dobbiamo essere responsabili, altrimenti non ne usciremo mai – dichiara il primo cittadino di Bacoli – . Ditelo ai vostri figli, ditelo ai vostri genitori, ai vostri nonni. Ognuno deve fare la propria parte perché chi non rispetta le regole non danneggia solo se stesso, ma può causare danni per tutti».

IN CAMPANIA – Sono 195, su 6.027 tamponi eseguiti, i nuovi positivi al coronavirus in Campania. Nella nostra regione ieri non si sono registrati decessi, mentre risultano guarite 105 persone.