ELEZIONI/ Josi Della Ragione fa il bis: riconfermato alla guida di Bacoli

BACOLI – Josi Gerardo Della Ragione cala il bis. È stato riconfermato sindaco di Bacoli. Non ce l’ha fatta lo sfidante di centrodestra, Ermanno Schiano, a ‘strappargli’ la fascia tricolore. Della Ragione era sostenuto da una coalizione composta da FreeBacoli, Partito Democratico, Città Flegrea e Unità. «Grazie Bacoli. Abbiamo vinto. La città ha scelto di scrivere una pagina storica e memorabile», le prime parole di Josi Della Ragione che commenta così la sua rielezione, dando poi appuntamento ai cittadini in piazza Marconi per poter festeggiare il traguardo del secondo mandato.