BACOLI/ Schiano: «La città ha scelto, a Josi il mio augurio di buon lavoro»

BACOLI – «È stato un onore per me! Voglio ringraziare tutti coloro che mi hanno sostenuto credendo nel progetto che ho portato avanti con i candidati della mia coalizione. Ho vissuto un’esperienza bella e avvincente che mi ha arricchito dal punto di vista umano e politico. La città ha scelto e al sindaco Josi Gerardo Della Ragione va il mio più sincero augurio di buon lavoro. Evviva Bacoli!». Queste le parole di Ermanno Schiano, candidato sindaco di Bacoli, che siederà tra i banchi dell’opposizione in Consiglio Comunale.