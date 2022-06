POZZUOLI – E’ del 19,23%, pari a 12.619 elettori, il dato sull’affluenza alle urne registrato alle ore 12 a Pozzuoli dove sono chiamati al voto 65.622 residenti. Il numero di votanti oggi è leggermente superiore a quello di 5 anni fa quando alla stessa ora aveva votato il 18,79% degli aventi diritto.

LE TENSIONI – In mattinata qualche attimo di tensione è stato registrato a Monterusciello dove un uomo è stato allontanato dai seggi. In particolare alla scuola “De Amicis-Diaz”, in zona cooperative, era stata segnalata la alla polizia sul posto uno scambio di fac-simile all’interno dei corridoi dell’istituto scolastico.