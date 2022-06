POZZUOLI – Tutti i voti dei candidati a sostegno di Paolo Ismeno, assessore al Bilancio, sostenuto da una coalizione formata da 8 tra civiche e partiti (Insieme, Sinistra Italiana, Democrazia e Libertà, Iniziativa Democratica, Progetto in comune, Moderati per Pozzuoli, Davvero Pozzuoli-Ecologia e Sviluppo e La città per Figliolia).

Paolo Ismeno ha incassato 15.332 preferenze (41%). Tra due settimane i puteolani torneranno alle urne per scegliere il successore del sindaco uscente Vincenzo Figliolia. La partita sarà proprio tra Paolo Ismeno e Luigi Manzoni.

INIZIATIVA DEMOCRATICA: 1.064

Albanese Gerardo: 10

Caiazzo Rosario: 23

Carandente Domenico detto Mimmo: 103

Carnevale Annunziata detta Nuni: 52

Colica Teresa: 0

Cimmino Gerardo: 8

Ciotola Anna: 21

Cutolo Giuseppina: 0

Di Giuseppe Alessandra: 13

De Rosa Simona: 61

Esposito Luana: 138

Giannuzzi Raffaella: 11

Luongo Michelangelo: 528

Migliaccio Cristina: 81

Pantaleo Massimiliano: 3

Picariello Carmen detta Melania: 158

Pintore Gianluca: 60

Rotta Demi: 10

Strazzullo Adele: 7

Testa Gioacchino Elia detto Elio: 156

PROGETTO IN COMUNE: 1.355

Russo Enrico: 462

Andolfi Giulia: 17

Angius Maria Giuseppa detta Pina: 135

Barbato Teresa: 10

Barracano Claris: 34

Botta Ciro: 14

Buonanno Federica: 10

Buonfino Marilu’: 15

Carannante Giuseppina: 10

Carbone Maria Grazia: 17

Carnevale Annunziata detta Nunzia: 146

Conte Luigi: 200

De Vita Gennaro: 8

Del Giudice Alfredo: 20

Di Bonito Raffaele: 48

Micera Nunzio: 8

Nasti Anna: 86

Pacileo Gennaro: 158

Ripa Domenico: 6

Romano Maddalena: 8

Saja Teresa Loredana detta Lori: 22

Scamardella Angelo: 137

Volpe Amalia: 12

SINISTRA ITALIANA: 343

Ioffredo Stefano: 154

Avolio Maria: 1

Barretta Antonietta: 1

Cai Marco: 0

Caruso Francesco: 19

Colella Alessandra: 40

Del Giudice Ciro: 0

Del Giudice Mario: 10

De Girolamo Del Mauro Lorenzo: 0

De Pasquale Marco: 92

Di Costanzo Adelaide: 20

Fiorillo Anna Carmela: 4

Fortunato Vera: 9

Iasevoli Vincenza: 0

Gallo Loredana: 2

Morra Rosanna: 1

Navarra Leonardo: 0

Vallone Teresa: 10

DAVVERO POZZUOLI-ECOLOGIA E SVILUPPO: 1.857

Tozzi Paolo: 660

Cammino Camilla: 14

Casciotta Angela: 0

Causa Romualdo: 6

Daniele Maria: 8

Della Rocca Adelina: 2

Di Bonito Massimo: 1

Di Donato Carla: 62

Di Fraia Pasquale: 166

Di Meo Roberta: 6

Fiori Giulia: 21

Grieco Angela: 73

Guerriero Alessandra: 44

Lucignano Salvatore: 45

Migliaccio Giovanni: 46

Minopoli Salvatore: 19

Perillo Danilo: 527

Pirone Giuseppe: 6

Piscuoglio Nunzia: 0

Postiglione Angela: 81

Ruggiero Giuseppina: 26

Sardo Paolo: 12

Sensale Nicoletta: 298

Terracciano Nicola: 3

INSIEME: 1.705

Sebastiano Gianluca: 754

Ammaturo Antea: 90

Brandi Elvira: 107

Cola Silvia: 195

De Martino Maria: 78

De Rosa Federica: 13

Di Bonito Veronica: 31

Di Leva Valentina: 60

Di Tullio Maria Pia: 11

Fiandra Giuseppe: 269

Formato Raffaele: 12

Grillo Vincenzo: 178

Lubrano Daniele: 37

Mancinelli Salvatore: 20

Mandato Matteo: 45

Migliorato Maria: 52

Palumbo Antimo: 6

Pollio Mafalda: 89

Prebenda Gennaro: 84

Rocco Vincenzina: 50

Scepi Giulia: 19

Scudieri Angela: 27

Testa Veronica: 29

Vincenti Maria: 42

DEMOCRAZIA E LIBERTA’: 1.869

Maione Salvatore: 608

Scotto di Minico Tommaso detto Scotto: 549

Avallone Margherita: 38

Aiello Francesco: 1

D’Alterio Luisa: 15

Delicato Catello: 9

D’Amore Maria Laura: 35

Esposito Sabato: 25

Di Bonito Barbara: 11

Gloria Vittorio: 188

De Bonis Valeria: 17

Lista Vincenzo: 69

Falanga Carmelina detta Carmela: 59

Menafra Massimiliano: 16

Fazzari Annamaria: 57

Montagna Salvatore: 33

Luce Raffaella: 43

Ursomanno Emilio detto Emilio: 203

Marino Francesca: 31

Migliaccio Monica: 47

Migliuolo Federica: 18

Porto Letizia: 52

Quagliozzi Barbara Maria Pia: 6

Testa Maria Rosaria: 13

FIGLIOLIA PER LA CITTA’: 5.178

Figliolia Vincenzo: 1.498

Gerundo Roberto: 66

Amato Francesco Paolo detto Franco: 261

Ambrosino Lucio: 22

Amirante Mariano: 568

Amore Antonio: 123

Basile Nunzia: 42

Cassese Claudia: 292

Carnovale Nicola: 102

Carullo Giovanni: 81

De Fraia Stefania: 493

Del Vaglio Marzia: 952

Di Spiezio Antonella: 169

Esposito Rosa: 177

Fatigati Maria detta Marilù: 206

Ferrante Vincenza detta Cinzia: 24

Ferraro Vittoria: 35

Ilardo Fulvia: 156

Lubrano Marianna: 15

Lucignano Angelo: 597

Romano Francesca: 90

Russo Letizia: 26

Taurino Roberto: 29

Villani Antonio: 985

MODERATI PER POZZUOLI: 1.718

D’Orsi Filomena detta Mena: 191

Iasiello Guido detto Guido: 1.047

Barletta Angela: 13

Acanfora Diego: 18

Butto Palma detta Alma: 40

Arcone Luigi: 1

Cocciardo Filomena detta Milena: 75

Figliolini Walter: 57

Costagliola Irma: 10

Indiveri Antonio: 8

Di Procolo Nuviana: 66

Mellone Gennaro: 5

Ginestra Rossella: 17

Panico Rosario: 151

Leporanico Veronica: 1

Raucci Gennaro: 7

Mauro Partorina detta Patty: 165

Sanna Francesco: 79

Mestoli Marianna: 76

Scalea Michele detto Mirko: 10

Testa Rosanna: 9

Veltri Valeria: 62

Di Francia Valeria: 2

Civero Maria: 2