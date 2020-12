POZZUOLI – «Gentile direttore, voglio segnalare con questa foto le condizioni in cui versa il canale del Lago d’Averno il comune di Pozzuoli attraverso il consigliere Tozzi e l’assessore all’ambiente Visone dice di aver pulito. Come potete vedere ci sono sterpaglie e rifiuti e il canale che collega il mare con il lago è ancora ostruito. Se questo vuol dire fare pulizia allora siamo rovinati». (Gennaro C.)