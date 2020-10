POZZUOLI – Come vi avevamo anticipato questa mattina, il sindaco di Pozzuoli Vincenzo Figliolia, con apposita ordinanza, ha disposto la temporanea chiusura della sede centrale e di tutti i plessi dell’ottavo circolo didattico (Oriani, Licola Mare, Borgo, Reginelle, Diaz), dopo che sono risultati positivi al covid altri alunni. Il provvedimento di chiusura degli istituti vale da lunedì 12 a mercoledì 14 ottobre, mentre la sospensione delle attività didattiche è protratta fino a sabato 17 ottobre. La decisione del sindaco è finalizzata ad avere il tempo necessario per effettuare lo screening sui contatti individuati, evitando il rientro in classe prima che possano essere chiari i numeri reali di ulteriori contatti avuti dai positivi, “consentendo così anche la sanificazione e la disinfezione degli ambienti interni, quelli esterni, le aree limitrofe ed i relativi scuolabus utilizzati”. “Ci vuole tempo e pazienza. – ha detto il primo cittadino -. Con questo provvedimento intendo rassicurare e tutelare gli alunni, i familiari e tutto il personale scolastico. E’ un momento difficile e c’è bisogno della massima collaborazione da parte di tutti”.