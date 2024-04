È morto all’ospedale di Pozzuoli il 60enne rimasto coinvolto in un incidente a Varcaturo – LE FOTO

POZZUOLI – Non ce l’ha fatta Antonio Di Vaio, il 60enne di Giugliano rimasto coinvolto in un incidente stradale in via Ripuaria, a Varcaturo. L’uomo è spirato ieri mattina nel reparto di rianimazione dell’ospedale “Santa Maria delle Grazie” in seguito alle grave ferite riportate, in particolare alle gambe, tranciate nel violento impatto tra la sua auto e un camion. Per estrarlo dalle lamiere era stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco a cui era seguita la disperata corsa in ospedale, in codice rosso, dove è deceduto dopo poco meno di 24 ore. Entrambi i mezzi sono stati sequestrati e messi a disposizione dell’autorità giudiziaria. Indagini in corso per chiarire le cause che hanno provocato l’incidente mortale.