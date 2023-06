“E’ Moda…per il sociale” 2023: in passerella le detenute del carcere femminile di Pozzuoli. Flash mob per Giulia Tramontano

POZZUOLI – Quindici detenute in passerella con abiti firmati da stilisti d’eccezione e da quattro scuole con indirizzo Moda dell’area metropolitana di Napoli. Dopo la positiva esperienza dei precedenti anni, ritorna la sfilata di moda nella casa circondariale femminile di Pozzuoli, con una nuova edizione che si annuncia ancora più spettacolare ed emozionante. L’evento, che si terrà nella struttura carceraria di via Pergolesi giovedì 8 giugno 2023 alle ore 15, avrà inoltre una dedica speciale: quella che l’organizzatrice Anna Paparone della P&P Academy, componente della Consulta regionale per la Condizione della Donna, ha voluto fare a Giulia Tramontano, la giovane donna originaria di Sant’Antimo brutalmente uccisa dal compagno assieme al bambino che portava nel grembo. Le ospiti della casa circondariale hanno preparato in suo ricordo un flash mob che sarà proposto nel corso della sfilata.

LA MANIFESTAZIONE – Alle detenute si uniranno le studentesse-modelle della quattro scuole coinvolte: l’Istituto Marconi di Giugliano in Campania, il Don Geremia Piscopo di Arzano, il Bernini-De Sanctis di Napoli e il Marconi di Torre Annunziata. Tutte sfileranno con gli abiti degli stilisti Luciano Fiore Couture, Nikamo e Jariel oltre che con le creazioni realizzate dalle alunne delle scuole. Per presentarsi al meglio, nei giorni scorsi le detenute hanno seguito un corso di portamento e di “bon ton” all’interno dello stesso carcere. Saranno truccate da professionisti del make-up e del parrucco, ovvero Antonio Riccardo e Nicola Acella, Luca Paparone e Ciro Paciolla. Alla serata, che sarà presentata da Anna Paparone e Diego Sanchez, parteciperanno come ospiti il cantante Marco Calone e il cabarettista Enzo Fischetti. Saranno presenti, tra gli altri, la direttrice della casa circondariale Maria Luisa Palma e l’assessore alla Scuola e alle Politiche Sociali della Regione Campania Lucia Fortini. “E’ Moda… per il sociale” è stato patrocinato dalla Regione Campania, dalla Consulta regionale per le Condizioni della Donna e dal Comune di Pozzuoli. La sfilata, che ha esclusivamente finalità sociali, si propone da un lato di offrire alle detenute un momento di svago e di aggregazione, e dall’altro di avvicinarle al mondo della moda.