MONTE DI PROCIDA – Tutti i marittimi di Monte di Procida sono tornati a casa. Bloccati dal 29 giugno scorso al largo del porto cinese di Huanghua, altri due componenti dell’equipaggio della nave da carico italiana “Antonella Lembo”. Questa sera, dopo Michele Schiano di Tunnariello, sono rientrati a Monte di Procida anche Giuseppe ed Adam Pugliese.

LA FELICITA’ – Entusiasta il sindaco Peppe Pugliese: «Dopo Michele Schiano di Tunnariello già tornato a casa alcuni giorni fa, anche Giuseppe e Adam Pugliese rispettivamente comandante e primo ufficiale della Mba Giovanni tornano a respirare aria di casa. La loro è stata una vicenda lunga e complessa che si conclude, oggi, con il migliore dei finali possibili. Li aspettiamo a braccia aperte in attesa di incontrarli, non appena avranno concluso loro il periodo di isolamento domiciliare. Sarò lieto di complimentarmi con loro per aver tenuto alto il nome di Monte di Procida e della nostra marineria mostrando anche in momenti di estrema tensione e difficoltà determinazione e professionalità. Bentornati a casa!»