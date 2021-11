POZZUOLI – E’ un puteolano di 45 anni l’uomo morto ieri pomeriggio in via Montagna Spaccata, tra Quarto e Pianura, mentre rubava la marmitta da un’auto. Fatale sarebbe stato il cric montato male, che avrebbe ceduto provocando la caduta del veicolo il cui peso l’avrebbe schiacciato senza lasciargli scampo. Inutile è stato l’intervento dei sanitari del 118 che, allertati da alcuni residenti, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Nei mesi scorso l’uomo era stato arrestato per ben 3 volte, sempre per furto di marmitte d’auto. La salma è stata sequestrata per l’autopsia che servirà a chiarire le cause che hanno portato al decesso.