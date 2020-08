POZZUOLI – Ci sono due nuovi casi di Covid19 a Pozzuoli. Uno è collegato a un viaggio in Spagna: si tratta di un uomo di mezza età residente nel quartiere di Monterusciello. L’altro invece è un contagio derivante da contatti familiari ed è residente nella zona di via Napoli. Per entrambi si sta già provvedendo alla ricostruzione del link epidemiologico di ciascuno di loro. Negli ultimi sei giorni sono sei i contagi registrati in città che hanno fatto salire a 113 il numero delle persone contagiate dall’inizio dell’emergenza: di queste 14 sono attualmente positive, 86 sono definitivamente guarite e 13 sono decedute.