POZZUOLI – Due incendi sono in corso a Pozzuoli dove le fiamme stanno distruggendo ettari di vegetazione nella zona di Licola Borgo, in via Santa Maria Goretti, e sul lago d’Averno. Il primo focolaio è divampato in un terreno abbandonato di pertinenza regionale «Abbiamo chiamato i vigili del fuoco ma non sono venuti perché sono impegnati altrove. Il problema ora è nostro. Da tempo segnaliamo che la Regione Campania non pulisce ed ecco cosa succede» racconta Enrico Adami, residente della zona. Il secondo focolaio, invece, è in atto sul versante del costone che affaccia sul lago, lo stesso interessato da un analogo incendio nel 2018.

