ERCOLANO – Tullio Pagliaro, 27 anni, e Giuseppe Fusella, 26 anni, sono stati uccisi a colpi d’arma da fuoco la scorsa notte ad Ercolano. Si tratta di due studenti incensurati. Le due vittime erano entrambe di Portici. Le salme sono state trasportate al II Policlinico di Napoli per l’autopsia. Il fatto è avvenuto in via Marsiglia intorno all’una. Le forze dell’ordine escludono che si tratti di un agguato di camorra; la pista più seguita al momento è che i due giovani siano stati scambiati per ladri. A sparare, secondo una prima ricostruzione dei fatti, sarebbe stato il proprietario di un’abitazione. L’uomo avrebbe esploso contro i due giovani diversi colpi con una pistola detenuta legalmente.