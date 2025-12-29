Due 40enni morti a Bacoli e Monte di Procida: uno soffocato da un pezzo di panettone, l’altro trovato senza vita in casa

BACOLI/MONTE DI PROCIDA – Due tragedie hanno colpito Bacoli e Monte di Procida dove, nel giro di poche ore, sono morti due 40enni. Nel primo caso ha perso la vita Davide Compagnone, soffocato da un pezzo di panettone. L’uomo si trovava nella sua abitazione in via Marziale, in località Fusaro, quando ha ingerito il dolce natalizio. Inutile è stato l’intervento dei sanitari del 118 giunti sul posto con un’automedica e un’ambulanza. E’ deceduto per arresto cardiocircolatorio da soffocamento. Una tragedia che ha scosso un’intera comunità e quanti conoscevano Davide, che faceva parte di una comunità di persone affette da disabilità.

LA DUPLICE TRAGEDIA – Nella stessa giornata, a pochi chilometri di distanza, un altro 40enne è deceduto. Si tratta di Adebayo Shola, cittadino nigeriano residente a Monte di Procida, L’uomo è stato trovato senza vita nella sua abitazione in via Casale. Anche in questo caso inutile è stato l’intervento dei sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Sulla salma non sarebbero stati riscontrati segni di violenza.