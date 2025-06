Drammatico incidente tra Pozzuoli e Agnano: 2 morti

AGNANO – Due giovani sono morti nella tarda mattina di oggi sulla Tangenziale di Napoli, tra gli svincoli di Pozzuoli e Agnano. I due erano in sella a uno scooter quando, per motivi ancora in fase di accertamento, sono rimasti coinvolti in un incidente con un tir. Drammatica la scena apparsa davanti ai primi soccorritori. Sul posto sono giunte ambulanze del 118 e la polizia municipale di Napoli. Per i due non c’è stato nulla da fare. Chiuso il tratto stradale per consentire le operazioni di recupero delle salme e i rilievi del caso. Fermato il conducente del mezzo pesante, sotto shock per l’accaduto.