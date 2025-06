A Nicola Scamardella del White Chill Out il “Leone d’Oro” di Venezia

POZZUOLI – Il “Leone d’Oro” al merito è stato assegnato questa mattina a Nicola Scamadella, patron del “White Chill Out” lungomare di Pozzuoli. Il riconoscimento è arrivato durante il “Gran Premio Internazionale di Venezia”. Scamardella è stato premiato per “aver saputo custodire, valorizzare e innovare una tradizione familiare che da oltre cinquant’anni rappresenta un’eccellenza nel panorama della ristorazione italiana. – si legge nelle motivazioni – Tre generazioni di passione, professionalità e legame profondo con il territorio dei Campi Flegrei ha reso il nome Scamardella sinonimo di qualità, accoglienza e identità gastronomica.

LA STORIA – Il premio è legato anche alla storia della famiglia Scamardella, impegnata nel settore della ristorazione da tre generazioni. “Dal successo storico de “La Noce d’Oro” con nonno Nicola, al prestigio de “L’Incontro” e di “Villa delle Ninfe” sotto la guida del papà Salvatore, – si legge – fino all’attuale affermazione del “White Chill Out” sul lungomare di Pozzuoli, oggi punto di riferimento amato da clienti affezionati, celebrità dello sport e del mondo dello spettacolo, Nicola Scamardella ha saputo interpretare con stile contemporaneo l’eredità di famiglia, portando sulla tavola il meglio del pescato locale e delle eccellenze italiane. Il Leone d’Oro al Merito – ha scritto la giuria – viene conferito al White Chill Out e a Nicola Scamardella come riconoscimento per la continuità del valore, l’impegno imprenditoriale e l’importante contributo alla valorizzazione del patrimonio culinario e culturale del territorio flegreo.”