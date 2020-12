POZZUOLI – Sono in corso i lavori di pulizia del canale che collega il Lago d’Averno con il mare. L’intervento, di natura straordinaria dopo l’esondazione dei giorni scorsi, è realizzato dalla SMA Campania su richiesta del comune di Pozzuoli. Gli operai sono al lavoro per ripulire il condotto da rifiuti, detriti e sterpaglie cercando di tutelare flora e fauna. L’obiettivo è di mantenere costante il livello d’acqua del Lago d’Averno in modo da contrastare i fenomeni di esondazione e quindi avere maggiore protezione della sponda. “La protezione e la tutela dell’ambiente con l’Assessore Visone in prima linea e’ sempre di più obiettivo di questa amministrazione” fa sapere Paolo Tozzi, capogruppo dei Verdi in Consiglio Comunale