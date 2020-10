POZZUOLI – Dopo l’inattesa vittoria contro il Fasano per Luca De Martino è scattata la promozione in prima squadra: sarà lui l’allenatore della Puteolana 1902, la guida tecnica per la stagione che vede i granata impegnati nel difficile campionato di serie D. Insieme a lui promosso anche lo staff composto dal preparatore dei portieri, Fabiano di Scala ed il massaggiatore Marcello Catani.

IL CURRICULUM– Trentasei anni, nato a Napoli, De Martino, che ha anche una carriera da calciatore disputata nelle file di compagini militanti in serie C2, ha esperienze di allenatore nei settori giovanili della Paganese, del Procalcio, del Monteruscello e, infine, del Portici, prima con gli Under 18 e poi disputando il Campionato nazionale di categoria. Da luglio guida inoltre la Juniores della Puteolana 1902 che sarà impegnata nel campionato Nazionale.