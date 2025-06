Donna trovata morta in mare a Miseno: fatale una caduta dagli scogli

BACOLI – Una ferita a un ginocchio, forse in seguito a una caduta, è al centro delle attenzioni degli inquirenti che stanno indagando sul ritrovamento del cadavere di una donna nelle acque antistanti il faro di Miseno. L’allarme è stato dato nel pomeriggio di ieri da alcune persone che si trovavano a bordo di alcune imbarcazioni. La donna, di circa 50 anni, indossava un costume, cosa che farebbe ipotizzare che era giunta nella località balneare per fare un bagno.

LE IPOTESI – Sul posto sono giunti gli uomini della Guardia Costiera e i sommozzatori dei vigili del fuoco che hanno recuperato il cadavere. L’ipotesi più accreditata per il momento resta quella di un malore, forse in seguito a una caduta dagli scogli. Attività sono in corso anche per identificare la salma che nel frattempo è stata trasferita presso il centro di medicina legale del Secondo Policlinico di Napoli per l’autopsia che servirà ad accertare con esattezza tempi e modalità che hanno portato al decesso.