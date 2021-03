NAPOLI – ABIO Napoli, Associazione per il Bambino In Ospedale, da 21 anni si occupa di sostenere e accogliere, in 11 ospedali di Napoli e provincia, i bambini e le loro famiglie al fine di rendere meno traumatica l’esperienza dell’ospedalizzazione. ABIO Napoli, poco più di un anno fa, a causa della pandemia ha dovuto sospendere il servizio in ospedale, ma le attività dell’associazione non si sono mai fermate. I volontari ABIO hanno continuato a stare vicino ai bambini, agli adolescenti e alle loro famiglie

anche da lontano con tanti progetti volti a rendere meno traumatica l’esperienza dell’ospedalizzazione.

Periodicamente, previa autorizzazione delle direzioni sanitarie, ABIO Napoli riesce a far recapitare giocattoli ai bambini ricoverati nei reparti pediatrici in cui è attivo il servizio di volontariato. Nasce così l’iniziativa “Dona un gioco”, attraverso la quale è possibile donare un giocattolo ad ABIO Napoli che provvederà a consegnarlo alle strutture ospedaliere che distribuiranno i giochi nei reparti pediatrici. Per aderire all’iniziativa puoi scegliere una delle seguenti modalità: acquistare un giocattolo e consegnarlo o spedirlo presso la nostra sede in via Francesco Cilea, 165 80127 Napoli (Na); scegliere il giocattolo da donare dalla nostra Lista dei desideri di Amazon, cliccando qui Dona un Gioco ad ABIO Napoli oppure sul pulsante “Dona un gioco” sul nostro sito www.abionapoli.org. Il gioco rappresenta un’attività fondamentale per la serenità dei bambini, ancora di più durante il ricovero ospedaliero. Questa iniziativa consentirà ad ABIO Napoli di portare sempre più sorrisi ai bambini ricoverati e di continuare la sua mission che è “Giocare aiuta a guarire!”. La prossima consegna di giocattoli è prevista nel periodo di Pasqua, per informazioni è possibile contattare la segreteria o il settore ludico a questi indirizzi mail [email protected] o [email protected] .