Domenica mattina di caos a Pozzuoli, ma il sindaco Manzoni dov’è?

POZZUOLI – Manzoni? Chi l’ha visto? Del sindaco tanto presente nella campagna elettorale di due anni e mezzo fa è rimasto solo uno sbiadito ricordo. Assente più volte dalla città, anche questa mattina ha costretto il vice sindaco Filippo Monaco a fare gli straordinari. Il motivo? Un evento sportivo che ha paralizzato mezza città.

ASSENZA – Ma veniamo ai fatti. Ancora una volta Gigi Manzoni ha mostrato tutti i limiti in termini di comunicazione. Dopo la gaffe sulla stazione della polizia, Manzoni ha “dimenticato” di far sapere alla città che sabato sera e domenica mattina la città di Pozzuoli avrebbe ospitato due importanti eventi: uno spettacolo in piazza e una corsa podistica. Non detto e non fatto, sabato il centro storico non ha potuto richiamare la consueta folla, mentre domenica mattina in tanti si sono ritrovati imbottigliati nel traffico senza sapere cosa stesse succedendo.

LA COLPA – Qualcuno dirà: cosa c’entra il sindaco? Ebbene sì, il sindaco da buon accentratore (che al cospetto il “despota” Figliolia sembra un pivello) Manzoni ancora una volta ha peccato in termini di superficialità e comunicazione. E di presenza: Manzoni ancora una volta è stato assente in una città che per 10 anni ha avuto un sindaco onnipresente. E ancora una volta, forse, il buon Gigino è stato vittima di sé stesso e del suo mantra “Tant stanno cu mme”.