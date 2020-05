QUARTO – Due carte di identità contraffatte, un codice fiscale e una carta prepagata intestata a una persona estranea ai fatti. Un 32enne di Quarto è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Varcaturo perché trovato in possesso di documenti di identificazione falsi. L’uomo, ospite di un albergo della fascia costiera, dopo un controllo delle persone alloggiate, era risultato segnalato come autore di numerose truffe. Da qui la decisione dei militari dell’Arma di perquisirlo. Il 32enne è stato arrestato e sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di giudizio.