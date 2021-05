POZZUOLI – Il Dipartimento di Prevenzione dell’Asl Napoli 2 Nord ha comunicato un primo calendario di trattamenti di disinfezione per eventi epidemici e di deblattizzazione. Per quanto riguarda Pozzuoli, gli interventi di disinfezione sull’intero territorio comunale saranno effettuati oggi, domani e giovedì 20 maggio; le operazioni di deblattizzazione sono state invece programmate per i giorni di giovedì 27, venerdì 28, lunedì 31 maggio e martedì 1 giugno 2021. I trattamenti saranno tutti effettuati in orario notturno a partire dalle ore 23.