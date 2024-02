Differenziata a Pozzuoli, la De Vizia ad Arco Felice per la campagna di sensibilizzazione

POZZUOLI – L’azienda De Vizia Transfer porta avanti la sua campagna di informazione e sensibilizzazione sul territorio di Pozzuoli ai fini di incoraggiare i cittadini a un corretto smaltimento dei rifiuti. Da fine gennaio in città è infatti cambiato il calendario di raccolta. E anche stamattina è stata effettuata una campagna informativa e sono stati consegnati volantini e brochure ai cittadini e ai commercianti. Il materiale informativo è stato distribuito nella zona di Arco Felice, precisamente in via Raimondo Annecchino e in Prima traversa Miliscola.

COSA PREVEDE IL NUOVO CALENDARIO – Con il nuovo calendario sia per le utenze domestiche sia per quelle commerciali ci sono novità sul fronte della raccolta differenziata. In quelle domestiche e commerciali il ritiro del rifiuto multimateriale slitta di un giorno passando dal giovedì al venerdì, mentre solo per quelle commerciali il ritiro della carta è stato anticipato dal venerdì al giovedì e quello del vetro posticipato dal giovedì al venerdì.