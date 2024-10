Diciotto anni fa la tragedia di Loris e Daniele, il ricordo del sindaco di Pozzuoli «Vite spezzate troppo presto»

POZZUOLI – «Sono passati 18 anni da quella maledetta sera in cui due ragazzi, due amici, furono ammazzati senza motivo. Uniti da un’amicizia vera, e uniti nel tragico epilogo delle loro vite spezzate troppo presto. Loris e Daniele sono sempre con noi. Che il ricordo diventi esempio e guida per costruire un futuro migliore, per noi e per i nostri figli.» Così il sindaco di Pozzuoli, Gigi Manzoni, ha voluto ricordare Loris Di Roberto e Daniele Del Core nel giorno del diciottesimo anniversario della loro tragica morte, avvenuta per mano di un giovane assassino.