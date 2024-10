POZZUOLI/ Il comune spende 11mila euro per la diffusione dei valori della gentilezza

POZZUOLI – Undicimila euro per promuovere i valori della gentilezza a Pozzuoli. E’ la somma che il comune darà all’associazione “La Rete in Movimento” di Monterusciello per la realizzazione dell’evento “Week end della Solidarietà e della Gentilezza” che è inserito all’interno del progetto “Capitale Nazionale di Costruiamo Gentilezza per l’anno 2024”. L’evento si è tenuto nel week end appena trascorso.

LA SPESA – Si tratta di un affidamento diretto da parte del Comune di Pozzuoli che intende promuovere i valori “della gentilezza, solidarietà e rispetto reciproco attraverso eventi che uniscano, sport, cultura, divertimento e partecipazione attiva della comunità” si legge nella determina a firma della dirigente Giuseppina Flagiello Pennacchi che ha dato seguito alla proposta progettuale presentata dall’Associazione “La Rete in movimento” e approvata di recente dalla Giunta comunale. Degli 11mila euro, 4.700 euro sono destinati per “La corsa a sei zampe” in collaborazione con il Centro cinofilo flegreo e con l’Unità cinofila partenopea, mentre 6.300 euro vanno alla “Corsa della Gentilezza”.