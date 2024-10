Controlli a Quarto e Pozzuoli: identificate 64 persone e controllati 28 mezzi

QUARTO – Nelle serate di sabato e domenica, una task force composta da Polizia, Carabinieri e Municipale ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio a Quarto e a Pozzuoli. In particolare, gli agenti del Commissariato di Pozzuoli, unitamente ai carabinieri della Compagnia di Pozzuoli e a personale della Polizia Municipale di Quarto e di Pozzuoli, hanno identificato 64 persone, di cui 2 con precedenti di polizia e due denunciate rispettivamente per detenzione illecita di sostanze stupefacenti e per atti persecutori. Ancora, nel corso del servizio, gli operatori hanno controllato 28 veicoli, di cui uno sottoposto a sequestro amministrativo ed uno a fermo amministrativo, e contestate 8 violazioni del Codice della Strada; sono state, altresì, controllate 2 attività commerciali ed il titolare di una di queste è stato sanzionato amministrativamente.