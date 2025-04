NAPOLI – Nella mattinata odierna, personale della Polizia di Stato ha rintracciato e tratto in arresto un 25enne napoletano poiché destinatario di un mandato di arresto europeo, emesso dalle Autorità spagnole, per i reati contro il patrimonio. Nello specifico, gli agenti della Squadra Mobile di Napoli hanno rintracciato il soggetto presso la sua abitazione e lo hanno tratto in arresto in esecuzione del provvedimento sopra citato.